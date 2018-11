Nudo alla fermata del bus mentre mangia una piadina: fermato dalla polizia a Ponte Chiasso

Ha creato scompiglio, imbarazzo e anche un po' di paura tra i passanti che camminavano in via Bellinzona a Como il pomeriggio del 29 novembre 2018. Il ragazzo, innocuo a dire il vero, stava alla fermata del bus di Ponte Chiasso in piedi, in attesa del pullman. Intanto si mangiava una piadina. Ovviamente non è passato inosservato e in pochi minuti sono giunti sul posto gli agenti delle volanti della Questura di Como e della polizia di frontiera in servizio nei pressi della dogana. Il giovane è stato denunciato ma è anche stato soccorso dal 118 perché mentalmente instabile.

Gallery