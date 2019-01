Manovra sbagliata, il trattore si ribalta: morto anziano di Pognana Lario

Un uomo di 81 anni è morto a Pognana Lario mentre guidava il trattore. Non è chiara del tutto la dinamica ma sembra assodato che l'anziano, agricoltore per passione, abbia effettuato una manovra sbagliata finendo con il ribaltarsi a bordo del trattore. Sarebbe stato proprio il peso del veicolo agricolo a schiacciarlo causandone la morte pressoché istantanea. Infatti, nonostante i soccorsi dell'ambulanza del Sos di Canzo, dell'automedica e dei vigili del fuoco il pensionato è stato dichiarato deceduto sul luogo dell'incidente senza che si potesse tentare il trasporto in ospedale.