Malore in montagna: uomo morto a Grandola

Dramma sui monti sopra Grandola nella mattina di domenica 2 settembre 2018: un uomo di 61 anni è morto per un grave malore mentre si trovava sull'Alpe Leveia.

L'allarme è scattato intorno alle 8.30. L'escursionista, residente a Brusimpiano, in provincia di Varese, era nei boschi della Val Sanagra in cerca di funghi con un gruppo di amici, quando si è sentito male.

Dove si trovavano non c’era copertura telefonica e quindi uno del gruppo è sceso a valle per riuscire a contattare il numero di emergenza. L’elicottero del 118 ha portato sul posto l’équipe tecnica e sanitaria. Il medico non ha potuto dare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Dopo il nulla-osta da parte delle autorità, i tecnici della XIX Delegazione Lariana del soccorso alpino, stazione Lario Occidentale e Ceresio, hanno allestito una teleferica e trasportato la salma dello sfortunato escursionista con una barella portantina fino alla strada. Sul posto anche i carabinieri.

Il soccorso alpino è stato impegnato anche nello scorso finesettimana a Garzeno e Plesio dove due escursionisti sono caduti rimanendo feriti.