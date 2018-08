Eupilio, uomo trovato morto sulla provinciale

Un uomo è stato trovato morto nella mattina di mercoledì 29 agosto 2018 a Eupilio: il cadavere è stato trovato sulla strada provinciale intorno alle 7 all'interno di un parcheggio.

Subito sono stati allertati i carabinieri di Como e i mezzi di soccorso, ma l'uomo era deceduto: partite le indagini, i militari hanno identificato l'uomo senza vita. Si tratta di un 65enne italiano. In un primo momento si è pensato a un investimento, ma secondo gli accertamenti dei carabinieri l'uomo è morto per cause naturali. Esclusa qualsiasi ipotesi violenta.