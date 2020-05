Como, uomo muore a bordo strada tra le braccia dei soccorritori: è giallo sulle cause

L’hanno trovato questa mattina, 18 maggio, prima delle 7, sul ciglio della strada in via Alciato. L’uomo, un cittadino italiano di 53 anni, era in fin di vita ed è spirato tra le braccia dei soccorritori. Prima di morire a cercato di rivolgersi agli operatori della Crocerossa di Como senza però riuscire a parlare né tantomeno ha dare dettagli sulle cause dell'incidente, poi è spirato.

Due le ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti: la prima è una caduta accidentale, la seconda è che sia stato investito da un’auto. L’unica cosa certa è che il 53enne aveva una frattura al braccio, non ci sono invece antri segni evidenti di trauma. Sarà il primo esame del medico legale interpellato dalla questura di Como a dare qualche elemento sulle casue del decesso.