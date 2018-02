Colpito dai rami di un albero: morto 90enne a Rovello Porro

Un uomo di 90 anni è morto nella mattina di martedì 27 febbraio 2018 a Rovello Porro in una zona boschiva in via Grassi. Secondo le prime ricostruzioni, pare che l'anziano stesse effettuando dei lavori di manutenzione in una zona boschiva. Sembra fosse in compagnia di un parente.

Le condizioni dell'uomo sono subito apparse gravi: immediata la richiesta di soccorsi, arrivati sul luogo dell'incidente in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Cantù, oltre ai sanitari che hanno cercato di dare all'anziano le prime cure. Arrivate ambulanza e automedica, ma subito è stato allertato anche l'elisoccorso del 118 di Como. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, ma purtroppo non c'è stato niente da fare.