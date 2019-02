Uomo di 70 anni morto nei boschi di Capiago Intimiano

Un uomo di 70 anni è morto a Capiago Intimiano intorno alle pore 10 della mattina di domenica 17 febbraio 2019. L'uomo stava percorrendo in bicicletta un sentiero nei boschi che si snoda fino a Lipomo passando per il Lago di Montorfano. Gli è stata fatale una caduta. E' stato immediatamente lanciato l'allarme e la macchina dei soccorsi si è subito mobilitata. Quando il medico del 118 e i vigili del fuoco hanno raggiunto il punto in cui il 70enne era caduto ormai per lui non c'era piàù nulla da fare. La ferita riportata alla testa è stata letale.