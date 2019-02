Dramma a Barni, malore improvviso fuori dal bar: morto uomo di 68 anni

Tragedia a Barni dove un uomo di 68 anni è morto martedì 19 febbraio 2019 in seguito a un malore che si è rivelato fatale. E' successo fuori dal Bar Sport di via Bolgeri, 2 intorno alle 11.30.

Secondo le prime informazioni, l'uomo è caduto a terra dopo essersi sentito male.

Le condizioni dell'uomo sono subito apparse gravissime tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: il personale medico arrivato sul posto con l'ambulanza da Canzo ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Purtroppo per il 68enne non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul posto.