Precipita in montagna per 50 metri: morto un uomo di Lurago Marinone

Un uomo di 51 anni di Lurago Marinone è morto dopo essere precipitato per cinquanta metri in montagna. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio del 30 novembre 2019 sull'Alpe di Giumello, nel Lecchese. F.A., queste le sue iniziali, è deceduto cadendo per cinquanta metri a causa di una lastra di ghiaccio incontrata mentre stava percorrendo i sentieri in mountain bike; sul posto, allertati dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu), si sono portati il medico dell'elisoccorso di Como, che ha constatato il decesso del malcapitato, e i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e Speleologico. Al lavoro anche i Carabinieri valsassinesi.