Uomo trovato ferito e insanguinato sul marciapiede: soccorso in via Paoli a Como

Un uomo di 38 anni è stato soccorso da alcuni passanti in via Pasquale Paoli a Como intorno alle 11 del 17 agosto 2019. L'uomo giaceva a terra coperto di sangue. Presentava diverse ferite. Le sue condizioni sono apparse gravi agli uomini del 118 intervenuti con un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e un'automedica. Il ferito è stato medicato sul posto e poi trasportato d'urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. E' intervenuta anche la polizia per indagare sulle cause che hanno provocato le ferite.