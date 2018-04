Erba, cade nel tombino: morto uomo di 71 anni

Tragedia nella mattina di martedì 10 aprile 2018 a Erba in via Cattaneo: un uomo di 71 anni, Giorgio Spiga, è morto cadendo nel tombino comdominiale dove pare stesse facendo dei lavori di pulizia.

Secondo le primissime ricostruzioni, il pensionato stava pulendo il pozzetto collocato nel tunnel dei garage del condominio in cui viveva e ci sarebbe caduto dentro. L'uomo avrebbe sbattuto la testa, non è escluso che possa essere rimasto stordito dalle esalazioni.

La tragedia è avvenuto intorno alle 7, ma l'allarme è scattato solo verso le 9 quando la moglie non lo ha visto rientrare in casa: in via Cattaneo a Erba sono arrivati i vigili del fuoco con un'autopompa da Erba e gli operatori del 118, ma per Spiga non c'è stato nulla da fare.

Intervenuti anche i carabinieri cui spetta il compito di ricostruire le cause della caduta dell'uomo e la dinamica della tragedia.