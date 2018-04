Nesso, uomo morto dopo una caduta

Fatale infortunio a Nesso intorno alle ore 8 in via Borgovecchio. Un uomo di 68 anni è rimasto mortalmente ferito a seguito di una caduta. Ancora pochi i dettagli riguardo alla dinamica dell'infortunio. Le condizioni dell'uomo sono apparse subuito disperate: un'ambulanza del Sos di Canzo è intervenuta in codice rosso ma per accelerare i soccorsi è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero del 118 decollato da Milano. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul posto.