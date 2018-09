Lezzeno, ragazzo caduto in montagna: è gravissimo

Grave incidente in montagna a Lezzeno, in località Martina, dove un uomo di 27 anni del canturino è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta. E' successo intorno alle 18.30 di domenica 23 settembre 2018.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il giovane si trovava insieme ad un gruppo di una ventina di amici con cui stavano trascorrendo il pomeriggio in compagnia, tra giochi e divertimento.

Durante uno di questi giochi il ragazzo ha iniziato a correre verso una parte di prato delimitata da un muretto: non riuscendo a fermarsi in tempo e convinto che al di là ci fosse ancora un tratto pianeggiante ha saltato il muretto cadendo in un dirupo per parecchi metri e sbattendo violentemente la testa.

L'allarme è stato dato dagli amici che erano con lui. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso: a Lezzeno sono stati chiamati gli uomini del soccorso alpino, i carabinieri di Como e l'elisoccorso decollato da Milano. Il 27enne è stato portato via in elicottero con la massima urgenza e ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. E' in gravi condizioni.