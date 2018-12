Cermenate, un uomo cade da una scala e finisce in una buca di 5 metri: recuperato dai pompieri

Un uomo è stato soccorso a Cermenate in via Cavour intorno alle ore 18 dopo che è caduto da una scala all'interno di una proprietà privata. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l'equilibrio finendo in una buca profonda quasi cinque metri. L'uomo ha riportato serie ferite senza riuscire a uscire dalla buca. Gli uomini del 118 hanno tentato di recuperarlo ma non ci sono riusciti. Sono dovuti intervenire gli uomini del nucle SAF (Spleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuco per recuperarlo e affidarlo alle cure del 118 che lo ha trasportato all'ospedale a bordo di un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo.