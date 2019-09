Un uomo arrestato a Mariano Comense per maltrattamenti in famiglia ed estorsione

Un arresto a Mariano Comense, nella mattinata di venerdì 6 settembre 2019, per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. A finire in carcere un cittadino italiano di 38 anni.

Nella notte tra il 23 e il 24 agosto scorsi, l’uomo avrebbe tenuto comportamenti vessatori e violenti, all'interno della propria abitazione, nei confronti delle sorelle e dell’anziana madre, reiterando anche episodi di estorsione consistenti in svariate richieste di denaro previe minacce.

A seguito di tali fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Como ha emesso nei confronti dell'uomo un ordine di carcerazione.

Questa mattina, quindi, i carabinieri di Mariano Comense, ricevuto in carico il provvedimento restrittivo, hanno rintracciato il destinario ed effettuato l'arresto. L'uomo si trova ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.