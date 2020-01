Ubriaco importuna madre e figlia in un parcheggio di via Scalabrini: denunciato

Sono circa le 20-40 del 19 gennaio 2020 quando un uomo che passava a piedi in via Scalabrini a Como ha sentito provenire da un parcheggio le urla di una donna che cercava di tenere alla larga un ubriaco che importunava lei e sua figlia. Il passante ha subito allertato le forze dell'ordine. In pochi minuti sono sopraggiunte le volanti della polizia della Questura di Como. Madre e figlia, intanto, sono riuscite ad allontanarsi in auto dal parcheggio. Grazie alla descrizione del testimone i poliziotti sono riusciti individuare e a fermare l'uomo ubriaco e lo hanno accompagnato in Questura per le verifiche del caso. La donna che poco prima era stata avvicinata in modo aggressivo dall'uomo si è recata nel frattempo proprio in Questura dove ha sporto denuncia. L'accusa è di violenza privata e ubriachezza molesta.

L'uomo è di origine francese e si trova in Italia per motivi di lavoro. La polizia sta effettuando ulteriori approfondimenti per valutare la sua posizione sul territorio nazionale.