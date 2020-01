Ubriaco cade in bici a Guanzate: i carabinieri lo soccorrono e scoprono che è un truffatore ricercato da anni

Era ricercato da molti anni per truffa e doveva scontare una condanna a 2 anni e 7 mesi di carcere per avere emesso assegni a vuoto nel 2015 a danno di diverse aziende edili di Como, Varese e Milano. L'uomo, G. R. di 48 anni, si era reso irreperibile tanto che era stato anche cancellato dall'angrafe del Comune di Guanzate dove risultava residente. La notte del 30 dicembre 2019 però è rimasto coinvolto in una brutta caduta in bicicletta mentre era ubriaco. L'infortunio è avvenuto proprio a Guanzate, in via Cascina Carlotta. Oltre agli uomini del 118 sono intervenuti i carabinieri di Appiano Gentile hanno riconosciuto l'uomo. Dopo avere atteso che fosse dimesso dall'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia lo hanno accompagnato al carcere Bassone dove sconterà la pena.