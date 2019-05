Ubriachi del sabato sera: cinque persone soccorse dall'ambulanza in provincia di Como

Ennesimo fine settimana all'insegna dell'abuso d'alcol a Como e provincia. Cinque persone sono state soccorse dal 118 nel corso della notte a cavallo tra il 25 e il 26 maggio 2019.

Le chiamate al centralino dell'emergenza-urgenza sono iniziate già nella prima serata di sabato 25 maggio: poco dopo le 21 a Porlezza si è sentito male per il troppo alcol un uomo di 39 anni, soccorso dall'ambulanza sulla statale Regina e portato all'ospedale di Menaggio.

Verso l'1,20 è toccato a una ragazza di appena 18 anni: una sbronza che ha richiesto l'intervento del 118 in via Garibaldi. La giovanissima è stata portata per accertamenti al Valduce. Codice verde per lei, dunque le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Poco prima delle 2.30 l'ambulanza è arrivata in soccorso di un altro giovanissimo, un 19enne, a Mariano Comense in via Isonzo: una forte sbronza che ha destato qualche preoccupazione, dal momento che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso e lui è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù in codice giallo.

Verso le 4 è stato soccorso un giovane di 30 anni in via Milano a Erba: fortunatamente le sue condizioni non destavano particolari preoccupazioni e non è stato neanche trasportato in ospedale. Stessa sorte per un 26enne soccorso in via Anzani a Como verso le 6.30: arrivata l'ambulanza d'urgenza ma poi non è stato necessario portarlo in ospedale.