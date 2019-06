Ubriaco fradicio nella notte: ragazzo soccorso d'urgenza a Laglio

Ennesimo sabato sera alcolico in provincia di Como. Sono stati tre i ragazzi soccorsi per intossicazione etilica dalle ambulanze nella notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno 2019.

Manca poco alla mezzanotte quando un'ambulanza è stata allertata a Novedrate, in frazione Villaggio Veneto in via delle Betulle 7 per una ragazza di 27 anni che si è sentita male dopo aver bevuto troppo. Quando i soccorritori della croce bianca di Mariano sono arrivati hanno prestato le prime cure alla giovane: la sua situazione non era grave e non è stato necessario portarla in ospedale.

Più seria la condizione di un 21enne a Laglio, sulla vecchia Regina: per lui, dopo una colossale sbronza, i soccorsi sono stati chiamati con la massima urgenza. In codice rosso sono arrivate un'ambulanza da Cernobbio e l'automedica da Como. Il ragazzo è stato soccorso sul posto e poi trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. E' successo verso le 2.

Poco prima delle 3.30 soccorritori di nuovo impegnati questa volta per una ragazza di 21 anni a Gera Lario: l'ambulanza da Dongo l'ha soccorsa in piazza Risorgimento e portata in codice verde all'ospedale di Gravedona.