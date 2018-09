Notte alcolica a Como: due ragazzi ubriachi all'ospedale

Il personale del 118 ha effettuato due interventi nella notte per soccorrere due giovani che si sono sentiti male a causa dell'eccessivo consumo di alcol. Il primo intervento è stato effettuato in via Stoppani dove un 22enne è stato raggiunto da un'ambulanza della Croce Rossa diComo e trasportato all'ospedale Valduce in codice verde. Più serie, invece, le condizioni di una ragazza di 27 anni che è stata soccorsa in via Briantea. Questa volta l'ambulanza della Corce Rossa di Como ha trasportato la giovane all'ospedale Sant'ANna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.

A proposito di intossicazioni alcoliche, intorno alle 20.20 del 9 settembre un uomo di 57 anni è stato soccorso all'area di servizio Lario Ovest dell'autostrada A9.