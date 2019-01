Notte di Capodanno, sei persone ubriache soccorse a Como e provincia

La notte di Capodanno non è stata segnata da grossi disagi o fatti di cronaca, ma come spesso acade nelle occasioni in cui i festeggiamenti coinvolgono migliaia e migliaia di persone, il lavoro del 118 è stato impegnativo. Sebbene non si siano registrati casi gravi i soccorritori hanno dovuto effettuare numerosi interventi. In almeno sei casi il 118 ha dovuto soccorrere persone ubriache che a stento si reggevano in piedi.

Un uomo di 47 anni è stato soccorso in via Volta a Carbonate dopo essersi sentito male intorno alle ore 1.37 mentre si trovava in un locale. Poco dopo le 2.30 del mattino un ragazzo di 17 anni è stato soccorso in un locale di via Piadeni a Como: per lui niente di grave, solo una colossale sbronza. Una ragazza (la cui età non è stata resa nota) è stata invece soccorsa in via Ariberto da Intimiano: gli amici hanno chiamato l'ambulanza dopo che le giovane è stata male mentre si trovava in strada. Anche per lei nulla di grave.

Poco dopo le 4 è stato male un 20enne a Orsenigo e ancora, poco dopo le 6, in piazzale San Gottardo è stato male un giovane di 24 anni. Per entrambi non è stato necessario il trasporto in ospedale, mentre è stato necessario trasportare al pronto soccorso dell'ospedale Valduce un 26enne soccorso in un locale di via Manzoni a Como.