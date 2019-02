Ubriachi nella notte: un ragazzino, un anziano e una donna all'ospedale

Tre persone sono state soccorse nella notte a causa del consumo eccessivo di alcol. Questa volte non si è trattato solo di giovani.

Un uomo e una donna

Intorno a mezzanotte e mezza una donna di 45 anni è stata soccorsa in via Viganò a Como poiché non riusciva a reggersi in piedi. Un'ambulanza della Croce Rossa di Como è intervenuta in codice giallo e l'ha trasportata poi al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia- La donna non era in gravi condizioni ma è stata comunque trattenuta per precauzione.

Poco dopo le ore 2, in via Manzoni a Cantù un'ambulanza della Croce Rossa è intervenuta presso un un locale pubblico per soccorrere un uomo di 71 anni, anche lui in stato confusionale e incapace di reggersi in piedi. L'uomo è stato portato all'ospedale di Cantù.

Un ragazzino

Infine, poco prima delle 2.30 è toccato a un ragazzo di 16 anni a essere soccorso presso la discoteca di via Sant'Abbondio a Como. Non è certo la prima volta che le ambulanze devono intervenire in via Sant'Abbondio per soccorrere minorenni che hanno fatto abuso di alcol. In quesato caso il ragazzo ha rimediato una colossale sbronza che ha costretto i soccorritori a portarlo al pronto soccorso dell'ospedale Valduce.

Botte tra giovani

Nel corso della notte un altro ragazzo minorenne, di 17 anni, è stato soccorso in piazza Matteotti a Como dopo una lite avvenuta con un altro coetaneo. I due sono arrivati alle mani e il ragazzo ha rimediato qualche lesione e contusione non gravi ma che hanno richiesto, comunque, il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna.