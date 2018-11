Lezzeno, due turisti tedeschi dispersi e ritrovati

Si sono addentrati nei boschi di Lezzeno, in zona Monte Nuvolone, ma non hanno saputo ritrovare la via del ritorno. Due turisti tedeschi - un uomo e una donna - sono comunque riusciti a lanciare l'allarme e chiedere aiuto attraverso il proprio telefono cellulare. Sono immediatamente scattate le ricerche che hanno impegnato squadre dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino. I ricercatori sono stati impegnati dalle 19 fino alle 21.30, quando, ormai a buio inoltrato, la coppia di tedeschi è stata ritrovata da una squadra dei vigili del fuoco. Sono stati ritrovati sani e salvi.