Assalto ai battelli, ma nella coda sotto il sole qualcuno si sente male

Città invasa dai turisti domenica 10 giugno 2018. Il caldo ha favorito le gite fuori porta e numerosi turisti si sono portati all'assalto dei battelli per gustarsi una escursione sul lago. Punto di partenza i moli vicino apiazza Cavour e davanti al LungoLario Trento. Alla biglietteria della Navigazione Lago di Como si sono accalcati tantissimi turisti disposte a lunghe attese pur di imbarcarsi su uno dei natanti diretti a Bellagio, Menaggio e Tremezzo. In questa giornata afollata sono risaltate, però, le pecche della Navigazione per quanto riguarda la biglietteria: nessuna tettoia per ripararsi dal sole e poche sedute dove attendere i battelli. Qualcuno, forse non a caso, si è sentito male proprio intorno a mezzogiorno, quando il sole è più alto nel cielo. Un'ambulanza della Croce Azzurra di Como ha soccorso un turista colto da improvviso malore. Per fortuna nulla di grave.