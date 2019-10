Turisti dispersi in Val d'Intelvi: ritrovati nella notte

Sono stati rintracciati e tratti in salvo nella notte cinque turisti di nazionalità belga che si erano smarriti nei boschi della Val d'Intelvi. I cinque amici avevano iniziato un'escursione in territorio svizzero ma hanno perso la strada del ritorno e si sono ritrovati in territorio italiano. L'allarme è stato lanciato da un loro amico italiano. I vigili del fuoco del distaccamento di San Fedele d'Intelvi sono partiti alla ricerca del gruppo intorno alle 21. I cinque escusionisti sono stati rintracciati e recuperati in località Erbonne intorno a mezzanotte. Erano stanchi ma non erano feriti.