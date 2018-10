Cade e sbatte la testa sulla passeggiata ex Amici di Como: anziana turista in ospedale

Un'anziana turista australiana è caduta sulla passeggiata ex Amici di Como, sul lungolago, sbattendo la testa. E' successo poco prima delle 10 di lunedì 8 ottobre 2018. Attimi di apprensione per le condizioni della donna, vista anche l'età, 85 anni: subito sono stati allertati i soccorsi, arrivati in piazza Cavour in codice giallo.

Dopo le prime cure sul posto, il personale medico della croce rossa ha preferito trasportare l'anziana in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero serie, tanto che è stata portata al pronto soccorso in codice verde.