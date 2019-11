Turate, trasporta 3 quintali di pollame avariato: 2mila euro di multa

Quasi tre quintali di pollame avariato è stato sequestrato dagli uomini della Polstrada e dell'Ats a seguito di un controllo effettuato su un'auto privata condotta da un uomo di nazionalità marocchina di 37 anni, regolarmente residente a Rovello Porro. L'uomo è stato fermato e multato dalla polizia stradale a Turate durante un controllo in via Como il 5 novembre. In macchina aveva casse contenenti prodotti alimentari avicoli per un peso complessivo di 275 chilogrammi. Siccome le casse non erano debitamente sigillate gli uomini della Polstrada hanno rischiesto l'intervemnto dei funzionari dell'Ats che hanno riscontrato il cattivo stato di conservazione del pollame, tanto è vero che i prodotti manifestavano alterazione dell'odore e del colore. Tutta la merce è stata sequestrata per essere distrutta, mentre l'uomo ha ricevuto due sanzioni da 1000 euro l'una. Gli è stata inoltre ritirata la carta di circolazione del veicolo poiché ha utilizzato una vettura privata per trasporto di merce destinata al commercio..