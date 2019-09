Turate, per fuggire lancia la bicicletta contro i carabinieri: denunciato immigrato clandestino

Un uomo di 31 anni di nazionalità egiziana è stato denunciato dai carabinieri di Turate per resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle norme sull'immigrazione. L'uomo è stato avvicinato dai militari nella mattina dell'8 settembre 2019 in piazza Volta a Turate per un semplice controllo. Alla vista dei carabinieri l'egiziano ha reagito in modo violento: ha scagliato la sua bicicletta contro i militari e ha cercato di fuggire. La fuga, però, non gli è riuscita. I carabinieri sono riusciti a fermarlo anche se con molte difficoltà. Si è scoperto che le generalità fornite dall'uomo erano false e che si trovava su suolo italiano senza avere regolare permesso. I carabinieri di Turate hanno, dunque, proceduto con la denuncia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e immigrazione clandestina.