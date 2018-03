Turate, irruzione dei carabinieri alle case popolari: un arresto per droga

Irruzione dei carabinieri all'alba del 23 marzo 2018 nel complesso popolare denominato Case Cristina in Varesina a Turate. Numerose squadre dei carabinieri di Turate, Lurate Caccivio e della Radiomobile di Cantù sono intervenuti insieme al nucleo cinofilo dei carabinieri di Casatenovo.

Obiettivo dei militari erano le organizzazioni magrebine dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno proceduto al controllo di decine di persone e all’ispezione di anfratti, cantine e autovetture sospette. Nel corso di una perquisizione, all’interno dell’appartamento in cui si trovava in cittadino marocchinodi anni 35, con precedenti penali, irregolare sul territorio italiano, i cani antidroga hanno fiutato diversi nascondigli in cui erano stati nascosti 230 grammi di hashish, una dose di eroina, tre bilancini di precisione, alcuni telefoni cellulari e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Dopo le operazioni di identificazione, l’uomo è stato dichiarato in arresto e portato al carcere Bassone di Como. Il reato contestato è quello di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.