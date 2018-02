Truffe online, arrestato 50enne: denuncia partita da Como

Aveva messo a punto un vero e proprio copione delle truffe: metteva in vendita su diversi siti internet prodotti di ogni genere a prezzi super vantaggiosi, dalle automobili agli smartphone. Prezzi praticamente irrisori, tanto da far cadere nella trappola moltissimi utenti sprovveduti. In genere le vittime abitavano in luoghi lontani. Dopo avere ricevuto il pagamento per mezzo di bonifici o con ricariche di postepay il truffatore - un uomo di 50 anni di Cesano Maderno - scompariva. Praticamente impossibile per le vittime rintracciarlo e farsi rimborsare.

A far cadere nella rete dei carabinieri l'uomo, arrestato in seguito a una ordinanza di carcerazione emessa il 14 febbraio dal tribunale di Como che ha aperto un'inchiesta per truffa e sostituzione di identità a seguito di una denuncia sporta nel capoluogo lariano, è stato un errore grossolano, per un truffatore: nelle compravendite, aveva l’abitudine di utilizzare il proprio nome. Così i militari di Desio non hanno faticato molto a identificarlo. Dovrà scontare due anni e cinque mesi di reclusione.