Valsolda, carabinieri in cattedra contro le truffe agli anziani

Un incontro per mettere in guardia gli anziani contro le truffe. E' quello organizzato dai carabinieri nella sala consiliare del comune di Valsolda nella serata di giovedì 23 agosto 2018. Scopo della "lezione" era fornire strumenti di contrasto a questo odioso fenomeno.

La riunione ha visto la partecipazione di circa 50 persone: a disposizione per le persone più anziane anche un autobus predisposto dall'Amministrazione Comunale. Grande l'interesse da parte dei presenti: il Maggiore Filippo Bentivogli, Comandante della Compagnia di Menaggio, e il Maresciallo Luca Donadio, Comandante della Stazione di Porlezza, hanno inizialmente fornito i consigli pratici che, nel corso degli ultimi anni, l’Arma dei Carabinieri sta diffondendo attraverso incontri pubblici, conferenze e pubblicazioni di opuscoli sul tema, distribuiti dai quotidiani a carattere locale.

I Militari hanno poi proseguito, fornendo un utile orientamento con una casistica delle più frequenti ed astute tecniche messe in opera dai truffatori. Tante le domande e le curiosità delle persone presenti.

Due le regole fondamentali su cui i carabinieri hanno insistito: non aprire la porta a persone sconosciute e non esitare a chiamare il 112.

Iniziativa analoga anche a Cernobbio nei giorni scorsi dove il comandante dei carabinieri ha spiegato agli anziani in quali e quanti tipi di raggiri possono incappare.