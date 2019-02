Commuovono il prete per truffarlo: denunciati un uomo e una donna in alto lago

Hanno raccontato di avere subito una sfilza incredibile di sventure per indurre il prete di una parrocchia dell'alto lago a consegnare loro del denaro. Quando finalmente sono riusciti a convincere e a commuovere il prete si sono allontanati in fretta e furia. Una premura che ha insospettito l'ecclesiastico che ha deciso di allertare i carabinieri dopo avere maturato il sospetto di essere incappato in un raggiro.

I militari della stazione di Dongo grazie alla descrizione della targa che il parroco aveva avuto la prontezza di appuntarsi sono riusciti a individuare i due truffatori. Si tratta di un 54enne della provincia di Varese e di una donna di 55 anni originaria di Messina. I carabinieri hanno appurato che tutto quanto raccontato dalla coppia era falso. I due sono stati denunciati.