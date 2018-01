Como, truffa con telefonino all'esame della patente: denunciato

Credeva di averla fatta franca dopo avere consegnato il quiz per l'esame della patente compilato correttamente. Ma all'uscita dell'aula di esame ha trovato gli agenti della Polstrada di Como che lo hanno perquisito. L'uomo, un cittadino indiano regolarmente residente in Italia, nascondeva un telefono cellulare e un auricolare che aveva usato nel corso dell'esame per comunicare con alcuni complici all'esterno e ottenere le risposte giuste al quiz per la patente B.

Ad accorgersi sono stati i funzionari del Dipartimento Trasporti Terresti di Como che sovrintendevano all'esame. Hanno notato qualcosa di sospetto nell'atteggiamento dell'uomo. E' risultato che sotto la camicia nascondeva il telefono smartphone con la cui telecamera riusciva a inquadrare il foglio con i quiz e trasmettere le immagini ai complici esterni. Con un auricolare riceveva le risposte corrette.



L'uomo è stato denunciato per truffa aggravata. Sono in corso le indagini per risalire ai complici.