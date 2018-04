Furto con truffa delle monetine: uomo derubato del borsello in centro Como

Lo ha distratto facendogli credere di aver perso delle monetine, poi gli ha rubato il borsello appoggiato sul sedile del passeggero. Brutta avventura in centro Como martedì 24 aprile 2018 per un uomo residente in via Petrarca.

L'uomo, disabile per alcune difficoltà motorie ma comunque in grado di guidare, aveva appena prelevato diverse centinaia di euro alla Deutsche Bank vicino alla Posta Centrala. Poi è salito in auto, appoggiando il borsello con i soldi sul sedile del passeggero.

Poco prima di mettere in moto, ha sentito bussare con insistenza al vetro dalla parte del guidatore. Voltandosi, si è trovato davanti un uomo con in mano una moneta. "Non do soldi", ha risposto l'uomo alla guida accingendosi a partire, ma l'insistenza del questuante glielo ha impedito.

Allora ha aperto la portiera per capire il motivo della richiesta: al che l'uomo ha indicato alcune monete accanto alla ruota posteriore del veicolo. Il tempo di sporgersi, vedere le monetine a terra e dire di non essere interessato che l'uomo era sparito, insieme al borsello con dentro soldi e chiavi di casa.

Oltre al danno, dunque anche la beffa. Per poter rientrare nella propria abitazione di via Petrarca, l'uomo ha dovuto chiamare i vigili del fuoco che calandosi dal tetto hanno sfondato una finestra per potergli aprire la porta.