Menaggio, acquista un pc su internet ma è una truffa: denunciato un 44enne

Una truffa online ha condotto le indagini dei carabinieri di Menaggio fino a Napoli dove un uomo di 44 anni è stato denunciato. La vittima, residente a Menaggio, ha denunciato di avere acquistato su un noto portale di annunci in internet un personal computer e di averlo pagato versando al presunto venditore la somma dovuta su una carta ricaricabile. Inutile dire che il computer non è mai arrivato nelle mani dell'acquirente. Le indagini, però, hanno permesso di rintracciare il truffatore. Fondamentale è stato il numero di telefono che il napoletano aveva fornito credendo che, per il fatto che la sim fosse intestata a una terza ignara persona, nessuno sarebbe riuscito ad arrivare a lui. Così non è stato: è stato denunciato per truffa e per impiego di beni provenienti da delitto.

Il consiglio dei carabinieri è di denunciare sempre questo genere di truffe, anche se di poco valore. Purtroppo i truffatori fanno molto affidamento sul fatto che per truffe di poche centinaia di euro le vittime desistono dal rivolgersi alle forze dell'ordine.