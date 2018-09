Ticino, truffa all'assicurazione auto: nei guai agente della polizia cantonale

Avrebbe ingannato la sua assicurazione in relazione a incidenti accaduti alla sua auto privata. Nei guai un'agente della polizia cantonale ticinese.

Nei confronti della donna è stato aperto un procedimento penale nell'ambito di un'indagine per numerose truffe all'assicurazione commesse in un garage del Mendrisiotto.

In base agli accertamenti sinora effettuati, fanno sapere il Ministero pubblico e la Polizia cantonale, l'agente avrebbe ingannato la sua assicurazione auto in relazione a sinistri occorsi alla sua vettura privata. Nei confronti dell'agente, il Comando della Polizia cantonale ha già intrapreso i necessari provvedimenti. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di ripetuta truffa.