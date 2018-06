Truffa dei finti tecnici dell'acqua a Fino Mornasco: anziani in allerta

Truffatori ancora in azione, questa volta a Fino Mornasco, sempre con l'ormai noto copione dei "tecnici dell'acquedotto". In due hanno suonato alla porta di una pensionata di 73 anni affermando di essere tecnici dell'acquedotto comunale che avrebbero dovuto fare alcune verifiche sulla qualità dell'acqua a causa di una possibile contaminazione. La donna, non fidandosi, ha chiamato la nuora che al momento non era in casa ma che è giunta dopo pochi minuti. Appena fuori dall'abitazione la nuora ha notato la presenza di un uomo che stava evidentemente svolgendo la funzione di "palo" per i due complici. L'uomo si è presentato come un carabiniere esibendo addirittura un finto tesserino. La giovane donna, insospettita, ha allertato il 112. I veri carabinieri sono giunti dopo pochi minuti ma a quel punto i truffatori avevano già fatto perdere le loro tracce ma senza riuscire, per fortuna, a mettere in atto i loro propositi criminali. L'obiettivo, ovviamente, era quello di introdursi in casa della donna per derubarla. I carabinieri della compagnia di Cantù, dunque, lanciano un appello ai cittadini, soprattutto anziani: bisogna stare attenti nei confronti delle persone che si qualificano per operatori di qualche azienda di gas, acqua o energia elettrica. In caso di sospetti non si deve mai aprire la porta e bisogna allertare subito il 112.