Un cadavere nel lago a Torno, recuperato dai vigili del fuoco

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel lago a Torno, in località Pontile nel pomeriggio del 23 ottobre 2019. Per le operazioni di recupero del corpo sono intervenuti i vigili del fuoco di Como. Sul posto anche i carabinieri. L'uomo è stato identificato: si tratta di un 60enne di origine marocchina residente a Nesso. Dalle prime informzioni apprese dagli inquirenti sembra da escludersi una causa violenta del decesso. Ad ogni modo il corpo si trovava in acqua già da diversi giorni, forse quattro o cinque, e pertanto solo l'esame autoptico potrà fornire elementi più precisi per comprendere cosa sia successo. Non è da escludersi che l'uomo abbia compiuto un disperato gesto.