Scomparso da casa, ritrovato in fin di vita in un bosco a Villa Guardia

Un uomo, le cui generalità non sono state rese note, è stato ritrovato in fin di vita in un bosco di Villa Guardia, nei pressi di via Don Gnocchi. L'uomo era scomparso da casa per questo motivo erano state attivate le ricerche che nella giornata di oggi, 3 dicembre 2019, ha dato risultati: l'uomo era nei pressi del letto del fiume Seveso quando i ricercatori lo hanno individuato. La sua auto è stata trovata poco prima con la parte anteriore in un fosseo. Sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Secondo le prime ipotesi l'uomo avrebbe tentato di togliersi la vita. Attualmente è ricoverato ion gravissime condizioni.