Dramma sui binari della linea Milano-Chiasso: uomo muore travolto dal treno 

Il tragico episodio è avvenuto stamattina, 9 febbraio 2020, intorno alle ore 9.45 alla stazione di Monza, nel tratto di galleria tra via Manara e via Cesare Battisti. Il capotreno ha chiamato i soccorsi ed è stato a sua volta affidato alle cure dei soccoritori.

Secondo le prime informazioni pervenute, il capotreno ha riferito di aver visto un uomo che si gettava sotto il convoglio, ed è stata rinvenuta in cima alle scale una biciletta. Essendo la biciletta senza alcun lucchetto, potrebbe essere di proprietà dell'uomo travolto dal treno. Anche per questo qualcuno ha ipotizzato, ma è tutto da verificare, che si possa trattare di un suicidio. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Ferroviaria di Monza, i Vigili del Fuoco, l' ambulanza e un'automedica. Anche la polizia scientifica è all'opera per capire le dinamiche dell'incidente e cercare di identificare l'uomo.

La linea coinvolta è proprio quella da Milano a Chiasso, che passa anche per Como San Giovanni. In mattinata sono stati soppressi molti treni e altri potrebbero ancora subire ritardi sia verso Milano che verso Como-Chiasso.