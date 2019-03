Si ribalta con il trattore: un uomo ferito grave a Nesso

Grave incidente a Nesso, in località Monti di Careno. Un uomo di 68 anni si è ribaltato con il trattore ed è rimasto gravemente ferito. Dapprima sono intervenute un'automedica e un'ambulanza del Sos di Canzo ma le sue condizioni hanno richiesto un trasporto immediato in ospedale. E' intervenuto l'elicottero del 118 per trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri, i funzionari dell'Ats Insubria e i vigili del fuoco che hanno collaborato nei soccorsi e rimosso il mezzo agricolo.