Traffico impazzito a Como: è il corteo di Friday for Future

Traffico letteralmente impazzito a Como nell'ora di punta del tardo pomeriggio del 29 novembre 2019. Se volevano farsi notare i manifestanti di Friday for Future ci sono riusciti in pieno. Infatti, alle 18 è partita la manifestazione serale organizzata dal noto movimento per la tutela del clima. Il ritrovo è stato in zona caserme. Il corteo ha attraversato la città e la polizia locale ha dovuto chiudere alcune strade, come via Leoni. Il passaggio del corteo ha poi per forza di cose intralciato la viabilità Si segnalano casi in cui gli automobilisti hanno impiegato quasi un'ora per andare da via Rubini e viale Giulio Cesare.