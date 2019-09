"Topi alla stazione, una video trappola per scoprire chi li nutre"

A quanto pare si tratta di un problema davvero difficile da risolvere, quello dei ratti giganti alla stazione di Grandate-Breccia. Ma è davvero una piaga così difficile da debellare? Il consigliere comunale di Como, Paolo Martinelli, della Lista Rapinese Sindaco, è convinto che basti solo una reale volontà da parte di chi si occupa della manutenzione e della gestione del parcheggio dove c'è la "casetta" del gas sulla quale bazzicano numerosi grossi topi.

Ad attirarli, sembra evidente, è il cibo che qualcuno deposita quotidianamente insieme a una ciotola dell'acqua. Si tratta di cibo che con ogni probabilità, nell'intenzione di chi lo depone in quel punto, dovrebbe essere destinato ai gatti. Peccato, però, che di felini non se ne vede mai neanche l'ombra. Al loro posto ci sono topi quasi delle stesse dimensioni dei gatti.

"Da quasi un anno leggo su tutti i giornali di questo probelma - ha dichiarato Martinelli - eppure in tutto questo tempo nessuno è stato capace di risolvere il problema. La competenza spetta a Csu che gestisce il parcheggio e poiché si tratta di una società al cento per cento del Comune di Como sento il dovere di chiedere con fermezza un maggiore interessamento affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per dare il giusto decoro a quest'area quotidianamente frequentata da centinaia di persone".

Martinelli oltre a criticare propone anche qualche soluzione: "Innanzitutto si potrebbe piazzare una video-trappola, non per i topi ma per le persone, al fine di capire chi porta da mangiare ai topi. Infatti, sebbene siano state disposte le cassette con le esche topicide, i ratti non le mangiano perché preferiscono il cibo dei gatti. Una volta individuati i responsabili si potrebbe decidere con loro dove spostare il punto dove mettere il cibo destinato ai gatti".