Allarme topi in zona stadio: residenti esasperati

Topi che corrono indisturbati nelle aiuole, spingendosi fino alla zona retrostante il bar Cube, forse attratti dai bidoni della spazzatura. E' la segnalazione giunta da alcuni lettori di Quicomo, residenti in zona stadio, che quotidianamente devono assistere al via vai dei ratti. Non soltanto: spesso le carcasse degli animali morti giacciono abbandonate in mezzo al prato senza che nessuno le rimuova per settimane. Uno "spettacolo" sicuramente non degno di una città a vanto turistico.

"Volevo mostrarvi - scrive una nostra lettrice che vive nella zona dello stadio Sinigaglia-queste immagini di puro degrado a cui devo sottopormi quotidianamente, quando esco per la passeggiata pomeridiana con il mio cane. Le immagini in questione le ho scattate esattamente, dove un tempo, vi era l’entrata posteriore del bar Cube, ormai chiusa da anni. Purtroppo posso affermare che non si tratta di un episodio singolo, ma è da quest’estate che mi ritrovo questo genere di scene davvero spiacevole sotto agli occhi. Ora, a mio parere, più che domandarsi da dove possano arrivare questi animali, sarebbe più opportuno, capire chi li getta in questa maniera barbara in questa parte di prato ben visibile da chiunque, turisti compresi, senza curarsi di “smaltirli” in un luogo decisamente più consono. Tengo a sottolineare, inoltre, che in più situazioni gli animali in questione non si limitavano ad essere solamente due, ma anche in numero maggiore".

"Almeno una qunidicina di ratti - precisa un altro lettore che ci ha inviato i video - che girano indisturbati. Ogni mattina questo spettacolo".

Scene non inusuali nella zona dei giardini a lago: già in passato avevamo segnalato il problema.

