Litri di Spumador persi in strada: pompieri a Lomazzo

Una strada inondata di spoumador: non il sogno di un goloso, ma è quello che è successo nel pomeriggio del 24 settembre 2019 a Lomazzo, in via Monte Bianco. Un camion ha perso il suo carico fatto di casse di Spumador. Litri della bevanda gassata si sono dispersi sul manto stradale. Le casse si sono rovesciate e le bottiglie sono andate in frantumi. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per pulire la strada e mettere in sicurezza la carreggiata. Inevitabili i disagi al traffico.