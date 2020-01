Tir ingannato dal navigatore si incastra in via dei Mulini

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per sbolccare un tIr all'altezza di via dei Mulini a Como.

Il tir, di targa italina, è stato tratto in inganno, come spesso accade in quel tratto, dal navigatore poichè non tutti i modelli conoscono le dimensioni delle strade e conducono gli autisti ignari in vie troppo strette per i loro grandi mezzi di trasporto. Così è accaduto anche oggi. Quando era già sotto il ponte il tir si è 'incastrato' al suolo ma non ha potuto fare retro marcia anche per l'assenza di spazio o di un piazzale per far girare i mezzi.

Per questo è stato fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno trainato a ritroso, fino a che il grosso mezzo non è stato in grado di muoversi da solo e tornare indietro. È stato necessario anche l'utilizzo di un'autogru. Al momento i mezzi di soccorso sono già rientrati alla base e la situazione del traffico nella zona è regolare.