Como, autogru che traina un tir bloccata per guasto in via Oltrecolle: soccorsa dai pompieri

Rallentamenti in via Oltrecolle a Como, proprio alla rotonda vicino all'imbocco del viadotto dei Lavatoi, per un guasto a un'autogru del soccorso privato: il mezzo pesante stava trainando un autoarticolato lungo la bretella che proviene da via Donatori di Sangue quando si è trovata in difficoltà a causa della rottura del semiasse.

E' successo intorno alle 11.30 di mercoledì 6 febbraio 2019.

Vista la lunghezza e l'eccezionalità delle dimensioni dei mezzi sul posto sono stati allertati i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio a Como che hanno trainato a loro volta i due mezzi pesanti lungo la via Oltrecolle.

Sul posto anche la polizia locale di Como per gestire il traffico e bloccarlo per permettere il passaggio del trasporto della lunga carovana di camion.