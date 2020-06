Ticino, ladri delle monetine all'opera: ecco come ingannano gli anziani ( e non solo)

Ladri delle monetine all'opera in Ticino. La Polizia cantonale ha spiegato che negli scorsi giorni, in particolare nel Locarnese e Luganese, vi sono stati dei furti a danno di persone anzianie (almeno 5 riusciti e sicuramente altri tentati) che testimoniano come questo fenomeno stia prendendo sempre più piede. È un "metodo" già rodato e purtroppo in uso da molti anni, ma sembra ancora funzionare.

Gli autori operano di regola singolarmente avvicinando le potenziali vittime per strada. Abitualmente agiscono con queste modalità: l'autore si avvicina alla vittima e getta a terra delle monetine per farle credere che sia lei a perderle e, mentre si abbassa a raccoglierle, riesce a rubare denaro, portafoglio o gioielli (indossati) oppure l'autore si avvicina alla vittima chiedendo se ha moneta per cambiare (di regola commessi vicino a parchimetri) e, quando la parte lesa cerca la moneta nel portafogli, l'autore riesce a sfilare delle banconote dal borsellino. Grazie all'attività d'inchiesta effettuata gli agenti della Polizia cantonale hanno fermato due autori. Si tratta di due cittadini rumeni residenti in Romania, di 43 e 39 anni, poi arrestati. I due uomini si trovavano a bordo di una vettura che si dirigeva verso sud.

Per evitare sgradite sorprese, la Polizia cantonale invita la popolazione a prestare particolare attenzione quando si è avvicinati da questo tipo di "altruisti" e ad allontanarsi velocemente da loro. Dopodiché avvisare tempestivamente le autorità. Questo per permettere l'identificazione dei malviventi e per poter reagire al più presto contro questi fenomeni criminali.

Non è un periodo facile per gli anziani, che oggi più che mai, sono vittime delle più svariate truffe. Speriamo che quella delle "monetine", non superi il confine e non venga emulata.