Terremoto in Emilia, scossa avvertita anche a Como

Scossa di terremoto avvertita il 21 agosto 2018 a Como, intorno alle 2.35. A fare tremare la terra è stato il sisma che ha avuto come epicentro un paese in provincia di Reggio Emilia. La scossa è stata avvertita nella notte ma non ha causato danni né panico, anche grazie al fatto che in molti a quell'ora stavano dormendo. Segnalazioni, in particolare, sono giunte dal quartiere di Lora dove alcuni residenti hanno sentito il proprio palazzo oscillare.

Il terremoto avvenuto in Emilia Romagna ha fatto registrare una magnitudo di 3,9.