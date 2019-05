Tenta di impiccarsi sul lungolago: salvato da due uomini che facevano jogging

Aveva legato una corda a un ramo e stava per impiccarsi, lasciandosi cadere al di là del parapetto della passeggiata in via Per Cernobbio a Como, poco dopo Villa Olmo, in direzione di Tavernola. Forse avrebbe compiuto davvero l'estremo gesto se due passanti che stavano facendo footing sul lungolago non lo avessero indotto a desistere. Intorno alle 6 del mattino del 23 maggio 2019 i due provvidenziali runner si sono accorti di quanto stava per accadere e si sono avvicinati all'uomo - un italiano di circa 40 anni - per invitarlo a desistere dal tragico proposito. Mentre uno dei due gli parlava l'altro è riuscito ad afferrarlo. Immediatamente è partita la richiesta di soccorsi e in pochi minuti sono arrivati i soccorritori del 118 e la polizia della Questura di Como.